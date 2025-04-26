٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٢١ م
رمز الخبر: 85814507
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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عارف يأمر بإجراء تحقيق شامل في سبب الانفجار بميناء الشهيد رجائي

٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٢١ م
رمز الخبر: 85814507
عارف يأمر بإجراء تحقيق شامل في سبب الانفجار بميناء الشهيد رجائي

طهران/ 26 نيسان /أبريل/إرنا- في أعقاب الانفجار الهائل الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس جنوب البلاد، أمر النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف"، بإجراء تحقيق شامل في سبب الانفجار في المدينة.

واطلع عارف على آخر المستجدات حول حادث الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس عبر اتصالات هاتفية منفصلة مع محافظ هرمزكان "محمد آشوري تازياني"، ورئيس جمعية الهلال الأحمر وأصدر الأوامر اللازمة.

وأمر بإجراء تحقيقات فورية وشاملة لتحديد السبب الدقيق للحادث وحجم الأضرار.

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية أيضا على ضرورة معالجة أوضاع الجرحى وأسر القتلى.

كما أمر بتشديد إجراءات السلامة في كافة المنشآت المينائية والصناعية بالمحافظة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

ووقع ظهر اليوم السبت 26 أبریل، انفجار ضخم في منطقة ميناء الشهيد رجائي غرب مدينة بندر عباس جنوب البلاد، ولم يتم تحديد سبب الانفجار حتى الآن وتم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث لإخماد الحريق وتقديم المساعدة للضحايا المحتملين.

قال المتحدث باسم إدارة الطوارئ في ایران "بابك یکتابرست":في أعقاب الانفجار الهائل في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس، دخلت قوات الطوارئ في حالة تأهب سريع ونقلت حتى الآن 281 مصابًا إلى المستشفى.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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