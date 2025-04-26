سبب الانفجار كان عددا من الحاويات المخزنة في ميناء الشهيد رجائي

وأعلن مهرداد حسن زاده اليوم السبت: تجري حاليا عمليات إخلاء مكان الحادث ونقل المصابين.

کما قال المدير العام لجمعية الهلال الاحمر الايراني في محافظة هرمزكان (جنوب البلاد) في إشارة إلى الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي: بعد التحقيق، تبين أن الحادث وقع في منطقة ميناء الشهيد رجائي وتوجهنا على الفور إلى المنطقة مع فرق التقييم السريع التابعة للهلال الأحمر.

وقال مختار سلحشور: نجري حاليا تحقيقا شاملا في الحادث وسنقدم معلومات أكثر تفصيلا للجمهور بعد التحقيق الأولي.

وأوضح أن سبب الانفجار لم يتحدد بعد، لكن الأهم بالنسبة لنا هو معالجة تداعيات هذا الانفجار وهو ما نقوم حاليا بالتحقيق فيه وتقييمه.

کما أعلنت جمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية: أن الانفجار نشأ على الأرجح بسبب تخزين مواد خطرة ومواد كيميائية في منطقة الميناء.

کما أعلنت جمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن آخر الأخبار حول الانفجار الذي وقع في ساحة الحاويات بميناء الشهيد رجائي.

وبحسب الجمارك الإيرانية: وقع الانفجار في ساحة الحاويات في سيناء، التابعة لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية وكان مكان الانفجار ضمن دائرة كيلومترين من مبنى مكتب الجمارك.

کما أعلنت أن عدد امن موظفي الجمارك أصيبوا بجروح نتيجة تضرر السقف وسقوط المعدات وتحطم النوافذ في مبنى الجمارك.

رئيس الجمارك الإيرانية يتوجه إلى بندر عباس

کما توجه نائب وزير الاقتصاد والمدير العام للجمارك الإيرانية إلى بندر عباس مع فريق فني وداعم، بناءً على أوامر القائم بأعمال وزير الاقتصاد والمالية.

یذکر، أن الجمارك الإيرانية أصدرت تعليمات عاجلة إلى جميع المكاتب الجمركية بالامتناع عن إرسال شحنات التصدير والعبور إلى جمارك الشهيد رجائي في بندر عباس حتى إشعار آخر.

ووقع ظهر اليوم السبت 26 ابریل، انفجار ضخم في منطقة ميناء الشهيد رجائي غرب مدينة بندر عباس ولم يتم تحديد سبب الانفجار حتى الآن وتم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث لإخماد الحريق وتقديم المساعدة للضحايا المحتملين.

وأعلنت الشركة الوطنية الايرانية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية أن الانفجار ليس له علاقة بالمصافي أو خزانات الوقود أو أنابيب النفط المرتبطة بالشركة في تلك المنطقة.

قال المتحدث باسم إدارة الطوارئ في ایران "بابك یکتابرست":في أعقاب الانفجار الهائل في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس، دخلت قوات الطوارئ في حالة تأهب سريع ونقلت حتى الآن 281 مصابًا إلى المستشفى.

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