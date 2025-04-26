قيد التحديث.. ارتفاع عدد المصابين في حادث انفجار هرمزكان الى 516

واوضح يكتابرست في تصريح لمراسل "ارنا" قبل قليل : حتى اللحظة، توجهت 15 سيارة و4 حافلات اسعاف الى مكان الحادث لنقل المصابين.

وفيما نوه الى اتخاذ كافة الاستعدادات من اجل التعاطي مع الحالات المحتملة الناجمة عن حادث التفجير في هرمزكان اليوم، صرح هذا المسؤول بان هيئة الطوارئ في مدينة شيراز ايضا (مركز فارس – جنوب ايران) دخلت حالة التاهب القصوى، مع القيام بالتنسيقات اللازمة لاستقبال المصابين.

وزير الداخلية يتوجه الى هرمزكان

من جانب اخر، اعلنت وزارة الداخلية الايرانية، عصر اليوم، بان الوزير اسكندر مؤمني توجه الى مكان الحادث (في ميناء الشهيد رجائي بمحافظة هرمزكان) لمتابعة اخر التطورات ذات الصلة.

وزير الصحة يوعز بمتابعة وضع المصابين في انفجار ميناء الشهيد رجائي

اوعز وزير الصحة والعلاح والتعليم الطبي الايراني الدكتور محمد رضا ظفرقندي، الى رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة هرمزكان، باتخاذ كافة الامكانيات والتدابير المتوفرة لدى هذه المحافظة (جنوبي البلاد) من اجل توفير الخدمات العلاجية العاجلة والمناسبة للمصابين في حادث التفجير بميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس (مركز المحافظة).

نائب وزير الصحة : مراكز علاجية في طهران تستعد لاستقبال المصابين

اعلن نائب وزير الصحة الايراني للشؤون العلاجية سيد سجاد رضوي، ان عددا من المراكز العلاجية في العاصمة طهران باتت مستعدة لاستقبال المصابين اثر حادث التفجير في مرفا الشهيد رجائي؛ مؤكدا بانه منذ اللحظات الاولى بعد تلقي خبر وقوع الانفجار، صدرت الايعازات والتعليمات الى الجامعات الطبية في محافظة هرمزكان ومدينة شيراز (بمحافظة فارس – جنوب)، لكي تتخذ الاجراءات العاجلة في هذا الخصوص.

رئيس الوزراء الباكستاني يعبر عن تضامنه مع ايران في حادث الانفجار الاخير

عبر رئيس الوزراء الباكستاني "محمد شهباز شريف" عن اسفه ومواساته للشعب والحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، على خلفية حادث الانفجار الذي حدث اليوم السبت في جزء من مرفا الشهيد رجائي بميناء بندر عباس في محافظة هرمزكان (جنوب ايران).

وكتب رئيس الوزراء الباكستاني في رسالة التعزية : ان باكستان تقف الى جانب الحكومة والشعب الايرانيين في هذه اللحظات العصيبة.

ووقع اليوم السبت، حادث انفجار مهيب في مرفا الشهيد رجائي بميناء بندر عباس؛ وحسب اخر الاحداثيات فقد بلغ عدد ضحايا الحادث 4 قتلى و516 مصابا.

مسؤول في محافظة هرمزكان : زيادة عدد القتلى في انفجار مرفا الشهيد رجائي الى 5 اشخاص

اعلن مدير مركز الطوارئ في محافظة هرمزكان "مهرداد حسن زادة"، عن زيادة عدد القتلى من ضحايا حادث الانفجار في مرفا الشهيد رجائي، الى 5 اشخاص؛ مردفا في تصريح لوسائل الاعلام مساء اليوم، بان عدد المصابين في هذا الحادث اخذ بالتزايد ايضا، كما اشار الى ان هناك العديد من المصابين تلقوا العلاج ميدانيا وغادروا المراكز العلاجية.

يتبع ...** ح ع