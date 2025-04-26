بقائي : المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا تتواصل في أجواء جدية

و كتب "إسماعيل بقائي" على حسابه بمنصة إكس اليوم السبت : تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في أجواء جدية، ويتبادل الجانبان مواقفهما ووجهات نظرهما بشأن الإنهاء الفعال للحظر (المفروض على إيران) وبناء الثقة فيما يتعلق بالطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي والحفاظ على حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، عبر الوسيط العماني.

يشار إلى أن الجولة الثالثة من المفاوضات الايرانية-الامريكية غير المباشرة انطلقت ظهر اليوم 26 نيسان/ابريل في مسقط، بحضور وزير الخارجية الايرانية، الذي يترأس الفريق التفاوضي الايراني، وحضور الممثل الخاص لرئيس الولايات المتحدة للشرق الأوسط الذي يترأس الفريق التفاوضي الامريكي، وبوساطة وزير خارجية سلطنة عمان.

ووفقا لوزارة الخارجية الايرانية، فان هذه الجولة من المفاوضات ستتناول مناقشات متخصصة وفنية. وبناء على ذلك، يترأس فريق الخبراء التابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي ومساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي.

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