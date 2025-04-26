ختام الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في مسقط

ويشار إلى، أن الجولة الثالثة من المفاوضات الايرانية-الامريكية غير المباشرة، انطلقت ظهر اليوم 26 نيسان/ابريل في مسقط، بحضور وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، الذي يتراس الفريق التفاوضي الايراني، والممثل الخاص لرئيس الولايات المتحدة للشرق الأوسط "فيتكوف" الذي يترأس الفريق التفاوضي الامريكي، وبوساطة وزير خارجية سلطنة عمان بدر الدين البوسعيدي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي : ان التجارب اثبتت بان تحقيق التفاهم يعتمد على احترام الحقوق المشروعة للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ وفق معاهدة حظر الانتشار النووي وتقديم ضمانات مؤثرة حول ازالة الحظر.

وفي تقرير له حول الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا، اوضح بقائي، بان هذه المفاوضات بدات منذ الساعة العاشرة صباحا، بتسهيل من سلطنة عمان المستضيفة؛ لافتا بان "رئيسي الوفدين الايراني والامريكي يجلسان على غرار الجولتين السابقتين، في قاعتين منفصلتين عن بعضهما الاخر".

واضاف : كما ان الوفد الفني الايراني برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، ونظيره للشؤون القانونية والدولية، والذي يضم خبراء متمرسين في مجالات الحظر، بما في ذلك خبراء متخصصون في الشؤون الاقتصادية والمصرفية، وخبراء معنيون بالشؤون النووية والتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، (هذا الوفد) يحضر حاليا في مكان المفاوضات ويواصل مهامه.

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