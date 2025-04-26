٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٥٢ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85814740
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وزير التراث الثقافي الإيراني : إيران تتطلع إلى تعزيز التعاون السياحي مع منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو)

٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٥٢ م
رمز الخبر: 85814740
وزير التراث الثقافي الإيراني : إيران تتطلع إلى تعزيز التعاون السياحي مع منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو)

طهران /26 نيسان/ أبريل/ إرنا- أكد وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني "سيد رضا صالحي أميري"، بأن إيران تتطلع إلى تعزيز التعاون السياحي مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (إكو).

وأفادت وكالة "إرنا" بأن "صالحي أميري" نوه في تصريح صحفي اليوم السبت على هامش الاجتماع الـ 6 لوزراء سياحة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (إكو) بمدينة أرضروم بتركيا، نوه بأن إيران تعتزم باستقطاب  15 مليون سائح بحلول عامي 2028 -2029.

وتابع : إن إيران، باعتبارها إحدى الدول الرائدة في مجال السياحة العلاجية، وبفضل أطبائها البارزين ومستشفياتها المجهزة وتكاليف العلاج التنافسية، تتحول إلى مركز عالمي في هذا المجال مبينا انه وفي عام 2024 زار  أكثر من مليون و 200 ألف سائح علاجي من مختلف البلدان، البلاد وفي الوقت نفسه، ووفقا للخطط الموضوعة، فإن الهدف من استقطاب مليوني سائح علاجي في السنوات المقبلة سيحقق عائدات تقدر بـ 6 مليارات دولار.

واكمل وزير التراث الثقافي الايراني : بالجهود المستمرة والتنسيق بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والدول الإقليمية الأخرى، يمكننا في المستقبل القريب تعزيز مكانة إيران في السياحة الدولية والتحول إلى واحدة من الوجهات السياحية الرئيسية على مستوى العالم.

انتهى**9365 / ح ع **

 

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