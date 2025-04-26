وزير الداخلية الايراني: انفجار بندر عباس خلّف 8 قتلى و 750 مصاباً حتى الان

وقال الوزير إسكندر مؤمني قال في تصريح له خلال حضوره في مكان الحادث مساء اليوم السبت، ان حادثة ميناء الشهيد رجائي خلفت 8 قتلى و 750 مصاباً.

واردف مؤمني: أولويتنا الأولى هي إنقاذ أرواح المواطنين، ونسعى أيضًا لإخماد الحريق ومنع انتشاره.

وقال: "حتى الآن، أُصيب 750 شخصًا في الحادث، عولج 212 منهم في العيادات الخارجية، ونُقل الباقون إلى المراكز الطبية في المحافظة والمدن المجاورة لتلقي العلاج. وقد فقد ثمانية مواطنين أرواحهم حتى الآن".

وتابع وزير الداخلية: "أرسلنا جميع الإمكانيات من مختلف أنحاء البلاد إلى بندر عباس، كما أُرسلت فرق إطفاء من طهران ومحافظات أخرى، وتتواجد طائرات مكافحة الحرائق والنقل في موقع الحادث، وقد تضافرت جهود جميع الإدارات، وآمل أن نتمكن من إخماد الحريق تمامًا في الساعات القادمة".

وأشار مؤمني إلى أنه "بسبب الرياح القوية في موقع الحادث، ينتشر الحريق للأسف من حاوية إلى أخرى، وقد اتخذنا الإجراءات اللازمة لمنع انتشاره، منها على سبيل المثال بناء سدود أمان في المناطق المطلوبة، ووضع حاويات فارغة لمنع انتشار الحريق".

وأضاف: "جميع الأجهزة تعمل، ونأمل أن يتم إخماد الحريق تمامًا خلال الساعات القادمة، وسنوافي الرأي العام بآخر المستجدات".

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