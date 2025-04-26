الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يُعزّي بزشكيان بضحايا حادث ميناء الشهيد رجائي

وافاد المكتب الصحفي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ان باجيتجان ساغينتاييف كتب في رسالته إلى الرئيس بزشكيان: "بالنيابة عن اللجنة الاقتصادية الأوراسيّة، وبالأصالة عن نفسي، أُعرب عن تعازيّ لفخامتكم وللشعب الإيراني في ضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي".

واضاف: "ببالغ الأسى، تلقيتُ نبأ هذا الحادث المأساوي الذي أسفر عن خسائر بشرية".

وتابع ساغينتاييف: "أُعرب عن تعازيّ ومواساتي لأسر الضحايا، مُتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين".

ووقع انفجار كبير السبت في ميناء الشهيد رجائي ببندر عباس مركز محافظة هرمزكان جنوب ايران، مما أسفر حتى الآن عن إصابة 750 شخصًا ومقتل ثمانية، ولم يتم إخماد الحريق بالكامل بعد، ولا توجد معلومات دقيقة حول سبب الحادث.

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