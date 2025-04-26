رئيس الجمهورية يوعز بتعبئة جميع الامكانيات لمساعدة المصابين في حادث انفجار ميناء الشهيد رجائي

وعقب حادث الانفجار يوم السبت في ميناء الشهيد رجائي في بندرعباس مركز بمحافظة هرمزكان جنوب ايران، تابع الرئيس بزشكيان آخر تطورات الحادث باهتمام بالغ ودقة متناهية، من خلال اتصالاته المتكررة ومتابعاته المستمرة مع وزير الداخلية إسكندر مؤمني وممثله الخاص، وأصدر أوامر إدارية مناسبة لتسريع معالجة تداعيات الحادث.

وبعد تلقي التقارير الأولية وتحليل الأسباب المحتملة للحادث، أكد الرئيس بزشكيان على ضرورة إجراء تقييم مفصل وشامل لأسباب الحادث، ودعا إلى توضيح أسباب وقوعه في أسرع وقت ممكن، بهدف منع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

كما اوعز باتخاذ تدابير فورية لتقديم المساعدة للمصابين، ولا سيما من خلال إعطاء الأولوية لإرسال المعدات الطبية وفرق الإغاثة إلى موقع الحادث، بشكل فوري ومنسق.

وبناءً على ايعاز رئيس الجمهورية، صدرت تعليمات لجميع مؤسسات الحكومة ومنظمات الإغاثة بالحفاظ على التنسيق الكامل واستخدام جميع الموارد اللازمة للتخفيف من الأضرار الناجمة عن الحادث.

بالإضافة إلى ذلك، اوزع رئيس الجمهورية الى وزير الداخلية بالسعي بشكل خاص، إلى اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة للسيطرة على الظروف الحرجة، وضمان الأمن ، وتسريع إعادة بناء وفتح ميناء الشهيد رجائي. وفي هذا الصدد، كُلِّف محافظ هرمزكان باتخاذ الإجراءات الإدارية والتنسيقية اللازمة باستمرار للسيطرة على آثار الحادث في المنطقة وتخفيفها، ورفع تقارير يومية إلى مكتب رئيس الجمهورية.

كما دعا جميع الجهات الحكومية والإغاثية إلى العمل معًا لبذل كل جهد ممكن لتخفيف معاناة المصابين وإعادة الوضع إلى طبيعته.

وأعرب الرئيس عن عميق تعاطفه مع عائلات الضحايا، مؤكدًا على أهمية المتابعة الدقيقة والشفافة لمختلف جوانب هذا الحادث، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

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