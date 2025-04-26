٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٢٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85814976
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أمير قطر يعزي الرئيس الإيراني بضحايا حادث الانفجار في بندرعباس

٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٢٩ ص
رمز الخبر: 85814976
أمير قطر يعزي الرئيس الإيراني بضحايا حادث الانفجار في بندرعباس

طهران / 27 نيسان / ابريل/ارنا- بعث امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، برقية تعزية إلى الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في ضحايا حادث الانفجار بميناء بندر عباس جنوب إيران، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

افادت بذلك وكالة الانباء القطرية واضافت ان الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بعثا ايضا برقيتي تعزية منفصلتين إلى الرئيس بزشكيان ، في ضحايا حادث الانفجار ، وتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

يذكر انه وقع انفجار ضخم يوم السبت في ميناء الشهيد رجائي ببندر عباس مركز محافظة هرمزكان جنوب ايران، أسفر حتى الآن عن إصابة 750 شخصًا ومقتل ثمانية. ولم تُخمد النيران بالكامل بعد، ولم تتوفر معلومات دقيقة عن سبب الحادث.

وتتواجد فرق الإنقاذ وقوات الأمن في موقع الحادث، وتجري عمليات التحقيق والإغاثة، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد حجم الحادث.

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