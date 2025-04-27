٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٢٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85814982
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رئيس الهلال الأحمر الايراني: حالة جرحى حادث ميناء الشهيد رجائي مستقرة

٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٢٤ ص
رمز الخبر: 85814982
رئيس الهلال الأحمر الايراني: حالة جرحى حادث ميناء الشهيد رجائي مستقرة

طهران / 27 نيسان / ابريل/ارنا- اعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الايراني بأن 300 جريح من جرحى حادث الانفجار في ميناء الشهيد رجائي في بندرعباس لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات وقال إن حالة الجرحى مستقرة حاليًا، وسيغادر المزيد منهم المستشفيات صباح اليوم الأحد.

وقال بيرحسين كوليوند في تصريح له بهذا الصدد: إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في ميناء الشهيد رجائي، وقد تولّت جامعة هرمزكان للعلوم الطبية وجمعية الهلال الأحمر علاج المصابين.

وأكد أن المصابين الذين احتاجوا إلى عمليات جراحية خضعوا لها، وقال: لا يوجد حاليًا أي مصاب لم يُحدد علاجه بعد.

وتابع رئيس جمعية الهلال الأحمر: كما تم إرسال عدد من المصابين إلى طهران لتلقي المزيد من العلاج مساء السبت.

واختتم كوليوند حديثه قائلاً: "إن عملية إخماد الحريق لا تزال مستمرة، ولكن تمت السيطرة عليه لضمان عدم انتشاره إلى حاويات ومناطق أخرى".

يذكر انه وقع انفجار ضخم يوم السبت في ميناء الشهيد رجائي ببندر عباس مركز محافظة هرمزكان جنوب ايران، أسفر حتى الآن عن إصابة 750 شخصًا ومقتل ثمانية. ولم تُخمد النيران بالكامل بعد، ولم تتوفر معلومات دقيقة عن سبب الحادث.

وتتواجد فرق الإنقاذ وقوات الأمن في موقع الحادث، وتجري عمليات التحقيق والإغاثة، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد حجم الحادث.

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