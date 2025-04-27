رئيس الهلال الأحمر الايراني: حالة جرحى حادث ميناء الشهيد رجائي مستقرة

وقال بيرحسين كوليوند في تصريح له بهذا الصدد: إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في ميناء الشهيد رجائي، وقد تولّت جامعة هرمزكان للعلوم الطبية وجمعية الهلال الأحمر علاج المصابين.

وأكد أن المصابين الذين احتاجوا إلى عمليات جراحية خضعوا لها، وقال: لا يوجد حاليًا أي مصاب لم يُحدد علاجه بعد.

وتابع رئيس جمعية الهلال الأحمر: كما تم إرسال عدد من المصابين إلى طهران لتلقي المزيد من العلاج مساء السبت.

واختتم كوليوند حديثه قائلاً: "إن عملية إخماد الحريق لا تزال مستمرة، ولكن تمت السيطرة عليه لضمان عدم انتشاره إلى حاويات ومناطق أخرى".

يذكر انه وقع انفجار ضخم يوم السبت في ميناء الشهيد رجائي ببندر عباس مركز محافظة هرمزكان جنوب ايران، أسفر حتى الآن عن إصابة 750 شخصًا ومقتل ثمانية. ولم تُخمد النيران بالكامل بعد، ولم تتوفر معلومات دقيقة عن سبب الحادث.

وتتواجد فرق الإنقاذ وقوات الأمن في موقع الحادث، وتجري عمليات التحقيق والإغاثة، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد حجم الحادث.

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