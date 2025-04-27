٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:١٥ ص
رمز الخبر: 85815096
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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ارتفاع عدد المصابين إلى 800 شخص في حادث الانفجار في ميناء الشهيد رجائي

٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:١٥ ص
رمز الخبر: 85815096
ارتفاع عدد المصابين إلى 800 شخص في حادث الانفجار في ميناء الشهيد رجائي

طهران/ 26 نيسان /أبريل/إرنا- قال المتحدث باسم إدارة الطوارئ في إیران "بابك یکتابرست" : في أعقاب الانفجار الهائل في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس، دخلت قوات الطوارئ في حالة التأهب ونقلت حتى الآن 800 مصاب إلى المستشفى.

وأدى انفجار كبير في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس إلى مقتل 18 شخصا وفقدان 6 آخرين وإصابة 800 آخرين، لكن لا توجد معلومات دقيقة عن سبب الحادث.

ووقع ظهر أمس السبت 26 ابریل، انفجار ضخم في منطقة ميناء الشهيد رجائي غرب مدينة بندر عباس ولم يتم تحديد سبب الانفجار حتى الآن وتم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث لإخماد الحريق وتقديم المساعدة للضحایا.

وتتواجد فرق الإنقاذ وقوات الأمن في موقع الحادث، وتجري عمليات التحقيق والإغاثة، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد حجم الحادث.

وأعلنت الشركة الوطنية الايرانية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية أن الانفجار ليس له علاقة بالمصافي أو خزانات الوقود أو أنابيب النفط المرتبطة بالشركة في تلك المنطقة.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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