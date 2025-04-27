الجهاد الإسلامي تعزي إيران بضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي

وأصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بيانا قالت فيه: إننا نتوجه بأصدق مشاعر التضامن والمواساة مع إخواننا في الجمهورية الإسلامية في إيران، قيادة وشعبا، إثر الانفجار الذي وقع أمس السبت في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأضاف البيان: إننا نتقدم من قيادة الشعب الإيراني ومن أسر ضحايا بالتعزية الحارة، راجين من الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وتابعت أننا نعرب عن ثقتنا بأن إيران، بقيادتها الحكيمة وشعبها الصامد، قادرة على تجاوز هذه المحنة بإذن الله.

الجبهة الشعبية تؤكد وقوفها إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية إثر الحادث الأليم في ميناء بندر عباس

كما أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقوفها الثابت إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعبا إثر الحادث الأليم الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس، وما خلفه من ضحايا وخسائر.

وقالت الجبهة في تصريح لها: إذ نتقدم بأحر مشاعر التعزية والمواساة لعائلات الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للمصابين نؤكدتضامننا الكامل مع الشعب الإيراني الشقيق في هذا المصاب الجلل.

وأضافت أن الجمهورية الإسلامية بما تملكه من إرادة صلبة وخبرة متراكمة قادرة على تخطي هذه المحنة بفضل اعتمادها على تجربتها الطويلة في إدارة الأزمات وتحويل التحديات إلى فرص للنهوض والاستقرار.

يذكر أنه وقع انفجار ضخم ظهر امس السبت 27 أبريل في ميناء الشهيد رجائي ببندر عباس مركز محافظة هرمزكان جنوب إيران، أسفر حتى الآن عن مقتل 18 شخصا وإصابة 800 شخص وفقدان 6 آخرين. ولم تخمد النيران بالكامل بعد، ولم تتوفر معلومات دقيقة عن سبب الحادث.

وتتواجد فرق الإنقاذ وقوات الأمن في موقع الحادث، وتجري عمليات التحقيق والإغاثة، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد حجم الحادث.

وقال مديرعام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزكان "مهرداد حسن زادة": بناء على التحقيقات الأولية فإن سبب الانفجار كان عددا من الحاويات المخزنة في ميناء الشهيد رجائي.

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