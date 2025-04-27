وزيرا الصحة الايراني والاوزبكي يؤكدان على توسيع التعاون الثنائي في مجال الصحة

وعلى هامش مشاركته في الاجتماع الثامن لوزراء الصحة في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بالصين، التقى وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني "محمد رضا ظفرقندي"،بنظيره الاوزبكي "أصيلبيك خداياروف".

وبالاشارة إلى توسيع التعاون بين إيران وأوزبكستان في مجال الصحة، قال ظفرقندي: سيتم تشكيل فريق عمل تعاوني مكون من ممثلي البلدين لمتابعة العمل.

وأعرب عن سعادته باللقاء مع نظيره الأوزبكي، وأعلن استعداد وزارة الصحة والتعليم الطبي للتعاون مع أوزبكستان في جميع المجالات، مثل زراعة الكبد، والسرطان، والعلاج الخلوي والجينات، وجراحة القلب والأوعية الدموية.

ولفت وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني الى ان السياحة الصحية يمكن أن تشكل أساسا جيدا لتطوير الدبلوماسية الصحية، الأمر الذي سيجلب العديد من الفوائد لكلا البلدين.

كما تناول مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة الغذاء والدواء الايرانية "مهدي بيرصالحي" التعاون الدوائي بين إيران وأوزبكستان،معربا عن امله في أن يتم توسيع التعاون بين البلدين من خلال تسريع تسجيل الأدوية الإيرانية.

تطوير السياحة الصحية بين إيران وأوزبكستان

وخلال هذا اللقاء،اشار وزير الصحة في جمهورية أوزبكستان "أصيلبيك خداياروف" إلى إيران كصديق استراتيجي لأوزبكستان،قائلا:تتمتع العلاقات بين إيران وأوزبكستان بتاريخ طويل جلب الفوائد لكلا الجانبين، وتم التوصل إلى اتفاقيات بين البلدين، ويجري تنفيذ العديد منها حاليا.

وأعرب عن أمله في توسيع التعاون عقب انعقاد هذا الاجتماع، موضحا بأن بلاده مهتمة بتوسيع التعاون مع إيران في جميع المجالات وخاصة في مجال علاج السرطان، كما ان السياحة الصحية هي من بين الاهتمامات للتعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفيما يتعلق بمجال التعليم الطبي، دعا خداياروف إلى تبادل الأساتذة والطلاب على مستوى التخصصات التخصصية والتخصصات الفرعية.

كما افاد وزير الصحة الاوزبكي بأنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع تسجيل الأدوية الإيرانية، ومن ناحية أخرى، يمكن للشركات الإيرانية توفير الأساس لتصدير الأدوية إلى تلك البلدان من خلال الإنتاج في أوزبكستان والحصول على إمكانية الوصول إلى سوق الأدوية في بلدان المنطقة.

انتهى**ر.م