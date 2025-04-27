نيكاراغوا وفنزويلا تعزيان إيران بضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي

ووفقا لما نشرته وكالة برينسا لاتينا (Prensa Latina)، فان الحكومة النيكاراغوية اصدرت بيانا موجها إلى قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي،والرئيس الايراني مسعود بزشكيان،اعربت فيه عن خالص تعازيها ومواساتها بضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وجاء في البيان :كما هو الحال دائما، فإن شعب وحكومة نيكاراغوا وجميعنا نقف إلى جانب ايران شعبا وحكومة والى جانب اخواننا الأعزاء قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان.

فنزويلا تعرب عن تعازيها وتعاطفها

وبدورها اعربت فنزويلا عن تعاطفها العميق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة حكومة وشعبا في هذا الحادث المؤسف، كما اعربت عن تضامنها وتعاطفها مع أسر وأقارب الضحايا متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

يذكر أنه وقع انفجار ضخم ظهر امس السبت 27 أبريل في ميناء الشهيد رجائي ببندر عباس مركز محافظة هرمزكان جنوب إيران، أسفر حتى الآن عن مقتل 18 شخصا وإصابة 800 شخص وفقدان 6 آخرين. ولم تخمد النيران بالكامل بعد، ولم تتوفر معلومات دقيقة عن سبب الحادث.

وتتواجد فرق الإنقاذ وقوات الأمن في موقع الحادث، وتجري عمليات التحقيق والإغاثة، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد حجم الحادث.

وقال مديرعام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزكان "مهرداد حسن زادة": بناء على التحقيقات الأولية فإن سبب الانفجار كان عددا من الحاويات المخزنة في ميناء الشهيد رجائي.

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