بوتين يعرب عن تعاطفه مع إيران إثر حادث الانفجار في ميناء الشهيد رجائي

وأعرب بوتين في رسالة إلى قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد "علي الخامنئي"، والرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان"، عن تعاطف بلاده وتعازيه لإيران حكومة وشعبا في ضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي جنوب إيران.

وصرح في الرسالة أن موسكو مستعدة لاتخاذ التدابير والمساعدة اللازمة لحل العواقب والمشاكل التي نشأت نتيجة الحادث.

وقال: إننا نتقدم بأحر التعازي لقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولأسر ضحايا الانفجار، ونعرب عن تضامننا وتعاطفنا معهم في المصاب.

يذكر أنه وقع انفجار ضخم ظهر أمس السبت 27 أبريل في ميناء الشهيد رجائي ببندر عباس مركز محافظة هرمزكان جنوب إيران، أسفر حتى الآن عن مقتل 18 شخصا وإصابة 800 شخص وفقدان 6 آخرين. ولم تخمد النيران بالكامل بعد، ولم تتوفر معلومات دقيقة عن سبب الحادث.

وتتواجد فرق الإنقاذ وقوات الأمن في موقع الحادث، وتجري عمليات التحقيق والإغاثة، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد حجم الحادث.

وقال مديرعام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزكان "مهرداد حسن زادة": بناء على التحقيقات الأولية فإن سبب الانفجار كان عددا من الحاويات المخزنة في ميناء الشهيد رجائي.

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