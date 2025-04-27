الكويت والبحرين تعربان عن تعاطفهما وتضامنهما مع ايران في انفجار بندر عباس

وفي أعقاب الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس جنوب ايران،أعربت الكويت عن تعاطفها وتضامنها مع إيران جراء هذا الانفجار.

وتقدمت وزارة الخارجية بخالص تعازي وتعاطف وتضامن دولة الكويت إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، حكومة وشعبا، بهذا المصاب الجلل، متمنية للمصابين الشفاء العاجل، وفق ما جاء في بيان لها، نشر على موقعها الإلكتروني.

كما اعربت البحرين عن تعاطفها وتضامنها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية اثر حادث الانفجار الذي وقع في بندر عباس جنوب ايران.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، ان البحرين اعلنت عن خالص مواساتها وتعازيها للحكومة والشعب الايراني ولاسر وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا الحادث الاليم.

يذكر أنه وقع انفجار ضخم ظهر امس السبت 27 أبريل في ميناء الشهيد رجائي ببندر عباس مركز محافظة هرمزكان جنوب إيران، أسفر حتى الآن عن مقتل 18 شخصا وإصابة 800 شخص وفقدان 6 آخرين. ولم تخمد النيران بالكامل بعد، ولم تتوفر معلومات دقيقة عن سبب الحادث.

وتتواجد فرق الإنقاذ وقوات الأمن في موقع الحادث، وتجري عمليات التحقيق والإغاثة، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد حجم الحادث.

وقال مديرعام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزكان "مهرداد حسن زادة": بناء على التحقيقات الأولية فإن سبب الانفجار كان عددا من الحاويات المخزنة في ميناء الشهيد رجائي.

انتهى**ر.م