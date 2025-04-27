مسؤول : عملية إخماد الحريق في ميناء رجائي تقترب من نهايتها

وأشار كوليوند في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم، الى ان التركيز الرئيسي لفرق الاغاثة بعد حادث الانفجار الذي وقع امس في ميناء الشهيد رجائي امس، قائمة على انقاذ حياة الجرحى وبما ادى الى انقاذ واغاثة اكثر من الف شخص لحد الان.

واضاف : يرقد حاليا 190 شخصا من مصابي داخل المشافي؛ منهم 20 مصابا وضعوا تحت العناية المركزة.

وأعرب هذا المسؤول عن أسفه لوفاة 28 مواطنا من جراء الحادث، قائلا : الحالة الصحية للمصابين مستقرة نوعا ما؛ مبينا ان الاسباب التي ادت الى اصابات في هذا الحادث عديدة، بما في ذلك الحروق والهبوط من المرتفع والأضرار الناجمة عن الانفجار.

وأضاف كوليوند، أن عمليات إطفاء الحرائق تجري باستخدام مروحیات الهلال الأحمر التي زودت بمعدات خاصة؛ منوها بالتنسيق والتآزر القائم بين كافة الأجهزة المعنية في التعامل مع هذا الحادث.

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