الرئيس بزشكيان : الحكومة تواصل متابعاتها لمعالجة الحالات الناجمة عن انفجار ميناء الشهيد رجائي

الرئيس بزشكيان ادلى بهذا التصريح لدى وصوله المفاجئي قبل ساعات، الى بندر عباس لمتابعة الاجراءات الهادفة الى معالجة الوضع الراهن من جراء الانفجار والحريق هناك.

كما اشاد بالجهود المضنية للقوات الاغاثية؛ مؤكدا بان الحكومة ماضية في تقديم خدماتها الاغاثية الى عوائل الضحايا وايضا معالجة الجرحى؛ مردفا ان زيارته الحالية الى هرمزكان جاءت بهدف التضامن والتعاون مع المتضررين في حادث الشهيد رجائي.

ووصل رئيس الجمهورية، قبل ساعات، الى مطار 655 شهيدا في مدينة بندر عباس (رمكز هرمزكان) لعيادة المصابين من جراء حادث الانفجار في ميناء الشهيد رجائي، كما سيشرف على عمليات اخماد الحريق وايضا سير الخدمات العلاجية والاغاثية المخصصة الى الجرحى.

انتهى ** ح ع