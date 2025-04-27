الرئيس الروسي يأمر بإرسال طائرات للمساعدة في إخماد الحرائق بميناء الشهيد رجائي

ونشرت السفارة الروسية في طهران مدونة على قناتها في موقع الـ تيليجرام، معلنة بأن "الرئيس فلاديمير بوتين أصدر تعليمات بإرسال عدة طائرات تابعة لوزارة الطوارئ (الإنقاذ) على الفور إلى إيران للمساعدة في إخماد الحريق في ميناء الشهيد رجائي".

وجاء في نص الرسالة : استجابة لطلب الشركاء الإيرانيين، أمر فلاديمير بوتين بإرسال عدة طائرات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، برفقة خبراء ذوي خبرة، إلى إيران للمساعدة في إخماد الحريق في ميناء الشهيد رجائي.

وأضافت : نتمنى أن يتمكن رجال الإنقاذ الروس، بالتعاون مع زملائهم الإيرانيين، من السيطرة على ألسنة اللهب وإنقاذ أرواح الناس وهذا الميناء الذي يعتبر استراتيجياً للاقتصاد الإيراني.

في سياق متصل، عبّر "فياتشيسلاف فولودين"، رئيس مجلس الدوما الروسي، في رسالة وجهها اليوم الأحد إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني "محمد باقر قاليباف"، عبر عن تعازيه لأسر ضحايا الحادث.

كما أعرب رئيس مجلس الدوما الروسي عن تعاطفه مع أسر وذوي الضحايا، متمنيا للمصابين في هذا الحادث بالشفاء العاجل.

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