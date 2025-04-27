رئيس الجمهورية يؤكد على رفع مستوى العلاقات بين ايران وزيمبابوي

وعلى هامش الاجتماع الثالث للجنة التعاون الاقتصادي بين ايران وافريقيا الذي عقد بطهران اليوم، استقبل الرئيس بزشكيان نائب رئيس جمهورية زيمبابوي "كنستانتين شيوغا"، مصرحا هذا اللقاء : ان هكذا علاقات قائمة على اسس الصداقة تتيح ارضية مناسبة لتوسيع نطاق التعاون الثنائي في الصعيد الدولي.

كما تطرق الى الجرائم الصهيونية المتواصلة في فلسطين وقطاع غزة؛ مؤكدا على الدول الاسلامية وغير الاسلامية ايضا، بان تتظافر الجهود للحؤول دون استمرار هذه الانتهاكات التي تهدد السلام والامن الدوليين.

واضاف بزشكيان : نستطيع بالوحدة والتماسك، ان نرغم المعتدين على وقف جرائمهم.

الى ذلك، نقل شيونغا تحيات الرئيس الزيمبابوي الى نظيره الايراني؛ مؤكدا في هذا اللقاء على ضرورة الاستفادة من الطاقات المتوفرة لدى المنظمات الدولية في القارة السوداء، وبما يشمل الدفع بالتنمية في جنوب افريقيا والاتحاد الافريقي وبالتالي رفع مستوى التعاون وخاصة الاقتصادي والتجاري مع ايران.

كما عبر الجانبان عن قلق بلديهما تجاه الوضع المؤسف الراهن لحقوق الانسان في فلسطين المحتلة؛ واكدا على تسخير الطاقات الدولية لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بنفسه واستنكار انحياز دول الهمينة العالمية الى جرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني المظلوم.

انتهى ** ح ع