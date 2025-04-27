رئيس الجمهورية يؤكد على الدعم الشامل للأسر المتضررة بحادث ميناء الشهيد رجائي

وأفادت وكالة "إرنا" بأن "الرئيس بزشكيان" الذي يزور حاليا مدينة بندر عباس (جنوب البلاد) لمتابعة آخر مستجدات الحادث الذي وقع بميناء الشهيد رجائي، أعرب عن أسفه لوقوع هذا الحادث الأليم والمؤسف، مؤكدا بأن استمرار الوضع الراهن في إدارة موانئ البلاد غير مقبول.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أولويات إدارة الأزمات الوطنية فيما يخص حادث الانفجار بميناء الشهيد رجائي؛ قائلا : إن المسار والأولوية الأولى في هذا الحادث هي اخماد الحريق ومنع اتساع رقعة الخسائر، وأما التحقيق في أسباب وقوع الحادث ووضع حلول وقائية للمستقبل، فهي في المرحلة التالية من العمل.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة تقديم الدعم الشامل لأسر المتضررين، مصرحا : يجب إجراء المتابعات اللازمة فيما يتعلق بأسر الضحايا والمصابين اثر هذا الحادث.

وأشار بزشكيان إلى ضرورة التحديد الدقيق للمشاكل في محافظة هرمزكان بعد وقوع الحادث؛ مؤكدا : بعد انتهاء عمليات الإغاثة، يجب تحديد المشاكل القائمة وتقديم الحلول الكفيلة بمعالجتها.

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