ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي إلى 40 شخصًا والجرحى اكثر من الف

وقال محمد آشوري في تصريح له مساء الأحد: "أصيب أكثر من 1000 شخص في الحادث، منهم 194 مازالوا راقدين في المستشفيات حاليًا، وخرج الباقون بعد تلقي العلاج اللازم".

ولغاية الان ، من بين أكثر من 1000 مصاب في الحادث، خرج 950 من المستشفىات، ويتلقى 175 العلاج، ونُقل 9 مصابين إلى مستشفيات خارج محافظة هرمزكان لتلقي العلاج.

كما خضع 170 من المصابين لعمليات جراحية في مستشفيات المحافظة، ويتلقى 31 العلاج حاليًا في وحدات العناية المركزة.

وتم نقل المصابين إلى خمسة مستشفيات لتلقي العلاج؛ وهي "خاتم الأنبياء (ص)"، والشهيد محمدي، والخليج الفارسي، وصاحب الزمان (عجل الله فرجه الشريف)، وسيد الشهداء (عليه السلام).

شاركت 70 سيارة إسعاف لنقل المصابين في هذا الحادث ، 50 منها تابعة للقوة البحرية للحرس الثوري.

تبلغ مساحة ميناء الشهيد رجائي، حوالي 2400 هكتار، بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 70 مليون طن من البضائع.

يتكون هذا الميناء التجاري من 23 رصيفًا بعمق 15 مترًا، وقد تعرض رصيف واحد فقط لأضرار جسيمة بسبب الانفجار.

وأسفر الانفجار الكبير الذي وقع أمس السبت في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس جنوب البلاد عن مقتل 40 شخصًا وفقدان 6 آخرين وإصابة أكثر من 1000 آخرين، ولكن لا توجد معلومات دقيقة حول سبب الحادث.

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