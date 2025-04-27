قائد الثورة الاسلامية يأمر بالكشف عن أي إهمال أو تعمد في حادث ميناء الشهيد رجائي

وقال سماحته في بيان تعزية اصدره بهذا الشأن مساء اليوم الاحد: ان حادث الحريق المؤلم في ميناء الشهيد رجائي سبب حزنًا وقلقًا، وعلى المسؤولين الأمنيين والقضائيين القيام بالتحقيق الشامل للكشف عن أي اهمال أو تعمد ومتابعته وفقًا للقوانين المرعية.

واضاف: يجب على جميع المسؤولين اعتبار أنفسهم ملزمين بمنع وقوع الحوادث المريرة والمسببة للاضرار.

ودعا سماحته، الباري تعالى بالرحمة والمغفرة للضحايا، والصبر والسلوان لأسرهم المفجوعة، والشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث الأليم، متقدما بالشكر الجزيل للافراد المتفانين الذين اقبلوا نحو التبرع بالدم للمصابين في لحظة الحاجة.

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