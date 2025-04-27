٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:١٠ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85816049
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قائد الثورة الاسلامية يأمر بالكشف عن أي إهمال أو تعمد في حادث ميناء الشهيد رجائي

٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:١٠ م
رمز الخبر: 85816049
قائد الثورة الاسلامية يأمر بالكشف عن أي إهمال أو تعمد في حادث ميناء الشهيد رجائي

طهران / 27 نيسان / ابريل/ارنا- قدّم قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي تعازيه لأسر ضحايا حادث انفجار ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندرعباس ، وأمر المسؤولين الامنيين والقضائيين بالكشف عن أي اهمال أو تعمد في هذا الحادث بشكل كامل ومتابعته وفقًا للقوانين المرعية.

وقال سماحته في بيان تعزية اصدره بهذا الشأن مساء اليوم الاحد: ان حادث الحريق المؤلم في ميناء الشهيد رجائي سبب حزنًا وقلقًا، وعلى المسؤولين الأمنيين والقضائيين القيام بالتحقيق الشامل للكشف عن أي اهمال أو تعمد ومتابعته وفقًا للقوانين المرعية.

واضاف: يجب على جميع المسؤولين اعتبار أنفسهم ملزمين بمنع وقوع الحوادث المريرة والمسببة للاضرار.

ودعا سماحته، الباري تعالى بالرحمة والمغفرة للضحايا، والصبر والسلوان لأسرهم المفجوعة، والشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث الأليم، متقدما بالشكر الجزيل للافراد المتفانين الذين اقبلوا نحو التبرع بالدم للمصابين في لحظة الحاجة.

انتهى ** 2342

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