٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85816089
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السفير الإيراني لدى موسكو يوضح دور روسيا في إخماد الحريق في ميناء الشهيد رجائي

٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٣ ص
رمز الخبر: 85816089
السفير الإيراني لدى موسكو يوضح دور روسيا في إخماد الحريق في ميناء الشهيد رجائي

موسكو / 28 نيسان / ابريل/ارنا- قدّم السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، توضيحات حول دور روسيا في إخماد الحريق الذي شب اثر الانفجار في ميناء الشهيد رجائي في بندرعباس بمحافظة هرمزكان جنوب ايران.

وكتب جلالي في مدونة على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" مساء الاحد: "بعد اتصال هاتفي من مسؤولين في البلاد ليلاً لطلب المساعدة من روسيا في إخماد الحريق، اتصلتُ على الفور بالسلطات الروسية (منتصف ليل السبت)."

وتابع: "رغم العطلة الرسمية، أرسلت السلطات الروسية ثلاث طائرات إطفاء خاصة، منها طائرتان من طراز بي-200 وطائرة من طراز إليوشن 76 تحمل فرق إنقاذ، للسيطرة على الحريق في ميناء الشهيد رجائي بأسرع وقت ممكن عند منتصف الليل".

وأضاف السفير الإيراني في موسكو: إن دعم وتعاون وتعاطف دولة روسيا الاتحادية المجاورة يعكس عمق الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

واختتم جلالي قائلاً: "أتقدم بأحر التعازي لأسر ضحايا الانفجار المروع في ميناء الشهيد رجائي، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث".

يذكر ان الانفجار الكبير الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندرعباس مركز محافظة هرمزكان جنوب ايران ادى لغاية الان الى مصرع 40 شخصا و 6 مفقودين واصابة اكثر من الف آخرين مازال 175 منهم يعالجون في المستشفيات.

انتهى ** 2342

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