إيران وروسيا تؤكدان على تعزيز التعاون في المجال الصحي

واشار ظفرقندي، خلال اللقاء الذي جرى يوم الأحد إلى القواسم الاجتماعية والثقافية والسياسية المشتركة بين البلدين، قائلاً: "لقد تم التوصل إلى اتفاقيات بين إيران وروسيا في الماضي، ومن المتوقع أن يتطور التعاون في مجال الصحة بشكل أكبر".

وأضاف وزير الصحة: ​​"تتمتع إيران وروسيا بإمكانيات واسعة للتعاون في مجالات الأمراض المعدية وغير المعدية، والأدوية، والمعدات الطبية، والصحة، والتقنيات الجديدة، والصحة الرقمية".

وفي معرض حديثه عن تجاربه خلال زيارته إلى روسيا، أكد ظفرقندي على أهمية التعاون العلمي والمهني في عقد المؤتمرات المشتركة، قائلاً: "يجب أن يكون التعليم الطلابي عالي الجودة ومستندًا إلى المعايير العالمية في كلا البلدين".

*التاكيد على التبادل العلمي وتوقيع مذكرة تفاهم في المجال الصحي

من جانبه، أعلن نائب وزير الصحة الروسي أوليغ سيلغي استعداد بلاده للتعاون مع جمهورية إيران الإسلامية، مؤكدًا على ضرورة توسيع التعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب.

وأعرب عن أمله في أن يُمهّد توقيع كبار المسؤولين في البلدين مذكرة تفاهم في المجال الصحي الطريق لتعزيز التعاون على أعلى المستويات.

وفي هذا الاجتماع أيضًا، أشار علي رضا رئيسي، نائب وزير الصحة الايراني، إلى أهمية التعاون في مجال الأمراض المعدية، ودعا إلى تبادل المعرفة والخبرات بين إيران وروسيا.

وأكد: "من خلال تشكيل شبكة تعاون مشتركة في مجال الأمراض المعدية، يُمكن تحقيق نجاح أكبر في مكافحة هذه الأمراض".

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