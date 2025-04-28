عدوان أمريكي يستهدف محافظات باليمن

وقالت قناة “المسيرة” اليمنية، في تغريدات عبر “تيليغرام”، مساء الأحد، إن عدوانًا أمريكيًا استهدف محافظة صعدة، شمال غربي العاصمة اليمنية “صنعاء”.

واستهدف عدوان أمريكي آخر، وفقًا لذات المصدر، منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث. بينما شنّ الطيران الحربي الأمريكي 6 غارات على الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان، وغارتين على مديرية سفيان بمحافظة عمران.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، رُصد نحو 1000 غارة أميركية على اليمن، قتلت 217 مدنيا وأصابت 436 آخرين.

وتؤكد حركة أنصار الله، مواصلة قصف مواقع إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف “تل أبيب” منذ 18 مارس الماضي، حرب الإبادة على قطاع غزة.

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