الرئيس البيلاروسي يعزي بضحايا حادث ميناء الشهيد رجائي

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية (بيلتا)، صباح اليوم الاثنين، فقد كتب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في رسالة التعزية: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا هذا الخبر الحزين".

وتابع رئيس بيلاروسيا معربا عن تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الحادث ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

هذا وقد وقع انفجارا ضخما ظهر يوم السبت 26 نيسان/ابريل 2025 في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب ايران، أدى إلى وفاة 40 شخصا وفقدان 6 وإصابة أكثر من ألف آخرين، وحتى الان لا تتوفر معلومات دقيقة عن سبب الحادث.

واشار محافظ هرمزكان "محمد اشوري" الى ان أكثر من ألف شخص أصيبوا في الحادث، منهم 194 يرقدون حاليا في المستشفى، والبقية خرجوا بعد تلقي العلاج المناسب بهم.

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