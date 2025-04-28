سياسي أنصار الله يعلن تضامنه مع إيران في الحادث الأليم بميناء الشهيد رجائي

وأعلن المكتب السياسي لأنصار الله في بيان له، التضامن مع إيران في الحادث الأليم والمؤسف بميناء الشهيد رجائي الذي أسفر عن مئات الجرحى والوفيات.

وعبر المكتب السياسي لأنصار الله عن ثقته في قدرة الجمهورية الإسلامية على تجاوز كل المحن والتحديات. داعيا الله عز وجل أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل ويلهم أهالي الضحايا الصبر والسلوان.

يذكر أنه وقع انفجار ضخم ظهر أمس السبت 27 أبريل في ميناء الشهيد رجائي ببندر عباس مركز محافظة هرمزكان جنوب إيران، أسفر حتى الآن عن مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر 1000 أخرين وفقدان 6 آخرين. ولم تخمد النيران بالكامل بعد، ولم تتوفر معلومات دقيقة عن سبب الحادث.

وتتواجد فرق الإنقاذ وقوات الأمن في موقع الحادث، وتجري عمليات التحقيق والإغاثة، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد حجم الحادث.

وقال مديرعام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزكان "مهرداد حسن زادة": بناء على التحقيقات الأولية فإن سبب الانفجار كان عددا من الحاويات المخزنة في ميناء الشهيد رجائي.

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