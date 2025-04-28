٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٣٦ ص
رمز الخبر: 85816240
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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المشاط يعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار بميناء الشهيد رجائي

٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٣٦ ص
رمز الخبر: 85816240
المشاط يعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار بميناء الشهيد رجائي

طهران /28 نيسان /أبريل/إرنا- عزى رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن "مهدي المشاط"، الرئيس بزشكيان بضحايا الحادث المؤلم نتيجة الانفجار في ميناء الشهيد رجائي.

وبعث المشاط برقية عزاء إلى الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان"، في ضحايا الحادث المؤلم نتيجة الانفجار في ميناء الشهيد رجائي ببندر عباس جنوب إيران.

وقال في البرقية" باسمي ونيابة عن الشعب اليمني أتقدم إلى فخامة الرئيس بزشكيان ومن خلاله إلى أسر الشهداء والمصابين، وإلى الشعب الإيراني بخالص العزاء والمواساة إثر هذا الحادث الأليم، والدعاء لجميع المصابين بالشفاء العاجل".

وأكد "وقوف اليمن إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران، وقال: ثقتنا بأنكم قادرون على تجاوز هذا الحادث الأليم وإعادة بناء ما نتج عنه من أضرار".

وأضاف الرئيس المشاط: " وإننا إذ نشاطركم الألم في هذا المصاب، نسأل الله عز وجل الرحمة للشهداء والشفاء العاجل لجميع المصابين".

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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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