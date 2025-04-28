بزشكيان: نرحب بالمستثمرين الاجانب في إيران

وخلال مراسم افتتاح المعرض السابع لقدرات ايران التصديرية (إيران إكسبو 2025)،صباح اليوم الاثنين، رحب الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان" بالضيوف الأجانب المشاركين في هذا المعرض، قائلا: على الرغم من انهم ينقلون صورة مغايرة لواقع ايران ومجتمعها في الخارج، الا انها دولة مضيافة وشعبها لطيف ومحب للاخرين.

وضمن تأكيده على أن إيران تعد منصة مناسبة لاستثمار رجال الأعمال وزيارة السياح الأجانب،اوضح بزشكيان انه وبهذه القدرة وعبر التجارة والاستثمار والتعاون.يمكن خلق مستقبلا جيدا للعالم يعمه الأمن والسلام.

وبالاشارة الى ان الحروب التي نشهدها في العالم ناجمة عن عدم مراعاة حقوق الإنسان والأوطان،اكد بزشكيان على إحترام ايران لوحدة أراضي وحقوق الدول، معلنا استعدادها لأي تعاون علمي واقتصادي وسياسي واجتماعي مع العالم، وايضا لنقل معارفها وقدراتها وخبراتها بدون حدود إلى الدول الأخرى.

واعتبر الرئيس الايراني ان إن تأثير السلوكيات الجيدة والسيئة ستطال كافة الشعوب، لذا يتعين على الجميع أن يعمل جاهدا لجعل هذا الكوكب صالحا للعيش لكافة الشعوب، وهذا ممكن من خلال التواصل والتجارة والتبادلات الاقتصادية والسفر والتعاون.

وختم بزشكيان معربا عن امله في أن يؤدي هذا الحضور في معرض "ايران اكسبو 2025" إلى إحداث التعاطف والتضامن والتعاون بين الجميع من اجل مستقبل مشرق وواعد لكافة الشعوب.

الدورة السابعة لمعرض إيران إكسبو 2025 في طهران

والجدير ذكره، انه انطلقت اليوم في طهران الدورة السابعة لمعرض إيران إكسبو 2025، تحت عنوان " معرض قدرات التصدير للجمهورية الإسلامية الإيرانية" في مركز المعارض الدائم في طهران بحضور رئيس الجمهورية و بمشاركة المنتجين والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين والتجار الأجانب من اكثر من 100 دولة.

ويعد هذا المعرض، الذي يقام من 28 نيسان/ابريل الى 2 ايار/مايو 2025 ، أكبر وأهم حدث تصديري يهدف إلى ربط ايران بالأسواق الدولية، ويشكل فرصة للتعريف بقدرات الشركات الإيرانية على تصدير السلع والخدمات التقنية والهندسية إلى كافة أنحاء العالم.

وحضر إلى طهران ممثلي أكثر من 2000 شركة من مختلف دول العالم للتعرف على قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك للتفاوض وإقامة تفاعلات تجارية مع أكبر العلامات التجارية الإيرانية في مختلف المجالات الصناعية.

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