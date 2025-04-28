عراقجي يطلع نظيره السعودي على آخر مستجدات المفاوضات الإيرانية- الأميركية

وخلال محادثة هاتفية،تباحث وزير الخارجية الايرانية ونظيره السعودي، في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حولها.

واستهل وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" هذه المحادثة الهاتفية، معربا باسمه وبالنيابة عن المملكة العربية السعودية عن المواساة والتعازي بحادث ميناء الشهيد رجائي الأليم، لأسر الضحايا ولإيران حكومة وشعبا ، سائلا المولى عز وعجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل والصحة.

وبدوره قدر وزير الخارجية الايراني رسائل التعزية التي تلقاها من كبار المسؤولين السعوديين.

وشرح عراقجي مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التطورات الإقليمية، وأشار إلى تزايد انعدام الأمن في المنطقة نتيجة استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة والضفة الغربية واعتداءاته المتكررة على لبنان، ودعا إلى تعبئة المجتمع الدولي لوقف أكبر إبادة جماعية مستمرة في هذا القرن.

كما واطلع وزير الخارجية الايراني نظيره السعودي على آخر مستجدات المفاوضات الإيرانية- الأميركية غير المباشرة.

انتهى**ر.م