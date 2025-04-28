عراقجي: إيران سترد فورا و بالمثل على أي عمل عسكري ضدها

وفي منشور له على حسابه عبر منصة التواصل الاجتماعي "اكس"، كتب عراقجي: إن توهم الكيان الإسرائيلي بأنه قادر على إملاء ما ينبغي أو لا ينبغي على إيران فعله هو بعيد كل البعد عن الواقع ولا يستحق الرد عليه. ولكن وقاحة نتنياهو لافتة للنظر في رغبته في إملاء ما يمكن أو لا يمكن للرئيس ترامب فعله في دبلوماسيته مع إيران!"

واضاف عراقجي: حلفاء نتنياهو في فريق بايدن المهزوم والذي فشل في التوصل إلى اتفاق مع إيران ،من السهل للغاية لهم أن يصوروا بشكل خاطئ مفاوضاتنا غير المباشرة مع إدارة ترامب على أنها خطة عمل مشترك شاملة أخرى.

وكنب عراقجي: دعوني أكون واضحا اكثر، إيران قوية بما يكفي وواثقة بما يكفي في قدراتها لإحباط أي محاولات من قبل جهات أجنبية خبيثة لتخريب أو إملاء سياستها الخارجية، ولا يسعنا إلا أن نأمل في أن يبقى نظراؤنا الأميركيون على نفس القدر من الثبات.

وتابع عراقجي: لم يعد الكثير من الإيرانيين على يقين من أن الاتفاق النووي السابق كافٍ، فهم يبحثون عن فوائد مؤثرة وملموسة.لذا، لن يغير أي شيء يقوله أو يفعله حلفاء نتنياهو في فريق بايدن الخاسر هذه الحقيقة.ليس هناك خيار عسكري فحسب بل لايوجد حل عسكري و سيتم الرد فورا و بالمثل على اي عمل عسكري ضد ايران.

انتهى**ر.م