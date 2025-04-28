الرئيس بزشكيان: لدينا إمكانيات جيدة للتعاون مع جمهورية أذربيجان

وقال الرئيس بزشكيان اليوم الاثنين، قبل مغادرته إلى باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان، تأتي الزيارة تلبية لدعوة رسمية من نظيري الأذربيجاني "الهام علي أوف"، كما أننا نرغب في لقاء أحبائنا في أذربيجان.

وأضاف: على هامش الزيارة، سيجري رجال أعمالنا وأكاديميون محادثات مع شركائهم في أذربيجان، وسنسعى جاهدين لتوسيع علاقاتنا.

وصرح أنه تتمتع إيران وأذربيجان بعلاقات تاريخية وثقافية وسياسية عميقة، وآمل أن تؤدي التبادلات إلى تنمية ونمو البلاد في كافة المجالات وأن نتمكن من تبادل تجاربنا مع بعضنا البعض.

وتابع قائلا: إننا نأمل أن نتمكن خلال الزيارة من تبادل تجاربنا واستثمارات مشتركة في التجارة والاقتصاد، مضيفا: لقد استثمرنا في الممرات المشتركة، معربا عن أمله في أن تسهم العلاقات الجيدة بين ايران واذربيجان إلى النمو والتنمية في كلا البلدين.

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