أونروا: "إسرائيل" قتلت ألف طفل فلسطيني منذ استئناف حربها على غزة

وأضافت أنروا: نشهد تصاعدا كبيرا للقتلى والجرحى المدنيين بشكل غير مسبوق في قطاع غزة.

وتابعت: لم تدخل أي مساعدات إلى قطاع غزة منذ 2 مارس والأوضاع تنهار بصورة دراماتيكية.

وصرحت: لم يبق لدينا في المخازن ما نوزعه من مساعدات غذائية لأهالي قطاع غزة.

وقالت إن الأيام المقبلة ستحمل مخاطر فظيعة جراء انعدام المساعدات الغذائية.

وأضافت أننا سجلنا عودة الأمراض معدية والفيروس الكبدي ومضاعفات لمرضى السرطان والمرضى المزمنين.

وتابعت هناك انهيار تام للأوضاع المعيشية ومجاعة ستضرب القطاع في الأيام المقبلة.

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