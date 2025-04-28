٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٦ م
رمز الخبر: 85816547
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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أونروا: "إسرائيل" قتلت ألف طفل فلسطيني منذ استئناف حربها على غزة

٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٦ م
رمز الخبر: 85816547
أونروا: "إسرائيل" قتلت ألف طفل فلسطيني منذ استئناف حربها على غزة

طهران /28 نيسان /أبريل/إرنا- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أنروا" عن مقتل ألف طفل خلال أسبوع من استئناف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضافت أنروا: نشهد تصاعدا كبيرا للقتلى والجرحى المدنيين بشكل غير مسبوق في قطاع غزة.

وتابعت: لم تدخل أي مساعدات إلى قطاع غزة منذ 2 مارس والأوضاع تنهار بصورة دراماتيكية.

وصرحت: لم يبق لدينا في المخازن ما نوزعه من مساعدات غذائية لأهالي قطاع غزة.

وقالت إن الأيام المقبلة ستحمل مخاطر فظيعة جراء انعدام المساعدات الغذائية.

وأضافت أننا سجلنا عودة الأمراض معدية والفيروس الكبدي ومضاعفات لمرضى السرطان والمرضى المزمنين.

وتابعت هناك انهيار تام للأوضاع المعيشية ومجاعة ستضرب القطاع في الأيام المقبلة.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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