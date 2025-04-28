الرئيس الأذربيجاني يستقبل رسميا الرئيس بزشكيان

ووصل الرئيس بزشكيان اليوم الاثنين إلى مطار حيدر علي أوف الدولي في باكو، وكان في استقباله والوفد المرافق نائب رئيس الوزراء في جمهورية أذربيجان "يعقوب أيوب أوف"، ونائب وزير الخارجية "سمير شريف أوف".

وخلال الحفل، تم عزف النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية أولاً، ثم النشيد الوطني لجمهورية أذربيجان.

ومن المقرر أن يعقد رئيسا البلدين لقاء خاصا، وایضا اجتماعا مشتركا للوفود رفيعة المستوى من إيران وجمهورية أذربيجان.

كما سيوضح رئيسا البلدين، بعد مراسم توقيع وثائق التعاون المشترك، نتائج المشاورات التي جرت بينهما وبين مسؤولي البلدين في مؤتمر صحفي.

ومن المقرر أن يشارك رئيسا بلدين في اجتماع مشترك لناشطين اقتصاديين من البلدين،، كما يلتقي الرئيس بزشكيان مع الإيرانيين المقيمين في اذربيجان، ضمن خطط زيارته إلى باكو.

كما يرافق الرئيس بزشكيان في الزيارة وزير الخارجية الإيراني" عباس عراقجي"، والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية "مهدي سنايي".

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