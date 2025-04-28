٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:٣٠ م
رمز الخبر: 85816770
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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الرئيس الأذربيجاني يستقبل رسميا الرئيس بزشكيان

٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:٣٠ م
رمز الخبر: 85816770
الرئيس الأذربيجاني يستقبل رسميا الرئيس بزشكيان

طهران /28 نيسان /أبريل/إرنا- أقام رئيس جمهورية أذربيجان "الهام علي أوف"، مراسم استقبال رسمية لنظيره الإيراني "مسعود بزشكيان"، في قصر زاغولبا الرئاسي في باكو.

ووصل الرئيس بزشكيان اليوم الاثنين إلى مطار حيدر علي أوف الدولي في باكو، وكان في استقباله والوفد المرافق نائب رئيس الوزراء في جمهورية أذربيجان "يعقوب أيوب أوف"، ونائب وزير الخارجية "سمير شريف أوف".

وخلال الحفل، تم عزف النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية أولاً، ثم النشيد الوطني لجمهورية أذربيجان.

ومن المقرر أن يعقد رئيسا البلدين لقاء خاصا، وایضا اجتماعا مشتركا للوفود رفيعة المستوى من إيران وجمهورية أذربيجان.

كما سيوضح رئيسا البلدين، بعد مراسم توقيع وثائق التعاون المشترك، نتائج المشاورات التي جرت بينهما وبين مسؤولي البلدين في مؤتمر صحفي.

ومن المقرر أن يشارك رئيسا بلدين في اجتماع مشترك لناشطين اقتصاديين من البلدين،، كما يلتقي الرئيس بزشكيان مع الإيرانيين المقيمين في اذربيجان، ضمن خطط زيارته إلى باكو.

كما يرافق الرئيس بزشكيان في الزيارة وزير الخارجية الإيراني" عباس عراقجي"، والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية "مهدي سنايي".

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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