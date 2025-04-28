٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:١٠ م
رمز الخبر: 85816811
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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أنصار الله: تمادي الأمريكي على قتل الأبرياء في اليمن لن يجلب له أي انتصار

٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:١٠ م
رمز الخبر: 85816811
أنصار الله: تمادي الأمريكي على قتل الأبرياء في اليمن لن يجلب له أي انتصار

طهران /28 نيسان /أبريل/إرنا- قال الناطق الرسمي لأنصار الله "محمد عبدالسلام": إن الإدارة الأمريكية ارتكبت جريمة وحشية بحق المدنيين في اليمن، لكن هذه الجرائم لا يمكن أن تغطي فشلها في تحقيق أهدافها في اليمن.

وأشار عبدالسلام إلى الجريمة الوحشية التي أقدمت عليها الإدارة الأمريكية فجر اليوم الاثنين، بحق مهاجرين أفارقة أبرياء، بقصف مركز إيواء لهم في صعدة يضم أكثر من مائة مهاجر غير شرعي.

وأوضح عبد السلام أن هذه الوحشية التي عليها الإدارة الأمريكية لن تغطي على الإخفاق العسكري الذي تعاني منه في عدوانها على اليمن، كما أن التمادي في العدوان على المدنيين الأبرياء لن يجلب لها أي إنجاز.

وأضاف أن الصمت الدولي إزاء جرائم أمريكا يشجعها على مواصلة دمويتها باستهداف التجمعات السكنية وتضليل العالم أنها أهداف عسكرية، ولجوء واشنطن لمثل تلك الادعاءات لا يجعل منها واقعاً حقيقيا، بل الواقع الحقيقي أن واشنطن تبيت نية الإجرام والإرهاب عن سبق إصرار وترصد.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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