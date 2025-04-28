أنصار الله: تمادي الأمريكي على قتل الأبرياء في اليمن لن يجلب له أي انتصار

وأشار عبدالسلام إلى الجريمة الوحشية التي أقدمت عليها الإدارة الأمريكية فجر اليوم الاثنين، بحق مهاجرين أفارقة أبرياء، بقصف مركز إيواء لهم في صعدة يضم أكثر من مائة مهاجر غير شرعي.

وأوضح عبد السلام أن هذه الوحشية التي عليها الإدارة الأمريكية لن تغطي على الإخفاق العسكري الذي تعاني منه في عدوانها على اليمن، كما أن التمادي في العدوان على المدنيين الأبرياء لن يجلب لها أي إنجاز.

وأضاف أن الصمت الدولي إزاء جرائم أمريكا يشجعها على مواصلة دمويتها باستهداف التجمعات السكنية وتضليل العالم أنها أهداف عسكرية، ولجوء واشنطن لمثل تلك الادعاءات لا يجعل منها واقعاً حقيقيا، بل الواقع الحقيقي أن واشنطن تبيت نية الإجرام والإرهاب عن سبق إصرار وترصد.

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