الرئيس بزشكيان : الاواصر التاريخية بين ايران واذربيجان تسهم في توسيع التعاون الثنائي

بزشكيان ادلى بهذا التصريح، اليوم الاثني، خلال اجتماع ضم اعضاء الوفد الايراني رفيع المستوى الذي يرافقه الى باكو، مع نظرائهم الاذربيجانيين؛ بحضور رئيس جمهورية هذا البلد الهام علييوف.

وتطلع الرئيس الايراني، بان تسهم زيارته الحالية لجمهورية اذربيجان والى جانبها وثائق التعاون التي تمخضت عن اجتماعات الخبراء السابقة، تسهم في اتخاذ المزيد من الخطوات نحو تنمية العلاقات بين البلدين.

كما نقل الرئيس بزشكيان تحيات قائد الثورة الاسلامية الى المسؤولين في جمهورية اذربيجان، قائلا : ان جمهورية ايران الاسلامية لطالما اكدت على دعم حقوق الشعب الاذربيجاني، وأن منطقة "قرة باغ" تشكل جزءا لا يتجزأ من اراضي هذا البلد.

ونوه، في جانب من تصريحاته خلال الاجتماع هذا، بان زيارة الوفد الايراني الى باكو تعد بادرة على ارادة البلدين الحازمة في تعزيز الاواصر الثنائية وتدعيم الوحدة والتماسك بينهما.

ووصل بزشكيان اليوم الاثنين إلى مطار "حيدر عليوف" الدولي في باكو، حيث كان في استقباله والوفد المرافق نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني "يعقوب أيوب أوف".

عقب ذلك، اقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الايراني بحضور نظيره الاذربيجاني الهام عليوف.

ويرافق الرئيس بزشكيان في هذه الزيارة، وزير الخارجية "عباس عراقجي"، والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية "مهدي سنايئ".

ويتعزم رئيس الجمهورية عقد لقاء مع الجالية الايرانية المقيمة في اذربيجان.

انتهى ** ح ع