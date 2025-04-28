رئيس جمهورية أذربيجان يؤكد على تطوير العلاقات الستراتيجية مع إيران

وأفادت "إرنا" بأن "عليوف"، اعتبر في هذا المؤتمر الصحفي أن "شعبي إيران وأذربيجان تربطهما علاقات أخوية منذ القدم، والعلاقات بين الحكومتين مبنية على هذا الأساس المتين"؛ واصفا زيارة الرئيس الإيراني إلى باكو انها تسهم في توسيع وتطوير التعاون والعلاقات بين البلدين.

وأضاف : اليوم أكدنا على أهمية العلاقات الستراتيجية بين باكو وطهران، ذلك ان الهدف الرئيسي للطرفين هو تطوير الأنشطة والعلاقات المتبادلة؛ مردفا : اليوم تم التوقيع على وثائق مهمة للغاية، وتوقيع هذه الوثائق بحضور رئيسي البلدين يدل على سعينا للتقارب قدر الإمكان في جميع المجالات.

وتابع : تدعم جمهورية أذربيجان وإيران بعضهما البعض في إطار عضويتهما لدى المنظمات الدولية، واليوم تبادلنا وجهات النظر حول هذا الموضوع، كما تم النقاس حول التعاون المستقبلي في إطار المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمتا التعاون الاقتصادي والتعاون الإسلامي.

واستطرد عليف قائلا : إن تعاون باكو مع طهران في جميع المجالات مبني على أمن المنطقة؛ ولدينا تعاون إقليمي ومتعدد الأطراف بالإضافة إلى التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية.

واعتبر رئيس جمهورية أذربيجان، أن ممر الشمال - الجنوب يحظي بأهمية كبيرة لدى جميع الدول المشاركة في هذا المشروع، ومن شانه ان يكون مفيدا للغاية؛ قائلا : اتخذنا جميع الإجراءات اللازمة بهدف تفعيل هذا المشروع والإفادة منه، ووفرنا الظروف المناسبة لذلك.

ولفت الى القول : اليوم أصدرنا التعليمات اللازمة في المجالات الإنسانية والثقافية، وللأسف، توقفت الاجتماعات والمشاورات الثقافية لمدة ثماني سنوات، وأمرنا بعقد هذه الاجتماعات على فترات زمنية أقصر.

وأشار "علييف"، إلى القواسم الثقافية المشتركة والعلاقات الأخوية العميقة بين الشعبين الايراني والاذربيجاني؛ مضيفا : إن توسيع العلاقات يشكل إرادة وسياسة البلدين، ولا يساورني شك بأن هذه الزيارة ستلعب دورا خاصا في تطوير الأنشطة والعلاقات.

كما أشار إلى حادث الانفجار في ميناء الشهيد رجائي (بمحافظة هرمزكان - جنوب ايران) وعزى الحكومة والشعب الايرانيين بضحايا هذا الحادث؛ سائلا الله تعالى أن يتغمد الضحايا في رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وختم رئيس جمهورية أذربيجان قوله : نحن نولي أهمية خاصة للتطورات الإقليمية والسلام المستدام والوحدة الترابية وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

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