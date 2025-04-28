إيران وجمهورية أذربيجان توقعان 7 مذكرات تفاهم للتعاون في مختلف القطاعات

وأفادت وكالة "إرنا" بأنه خلال زيارة الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان" إلى جمهورية أذربيجان، وقع مسؤولو البلدين 7 مذكرات تفاهم للتعاون المشترك، فضلا عن اعتماد بيان مشترك حول هذه الزيارة، والذي وقعه الرئيسان الإيراني والأذربيجاني.

وحسب هذا التقرير، فقد تم توقيع مذكرات تفاهم في مجالات المشاورات السياسية، والنقل، والتبادل الثقافي، والتعاون الصحي، والإعلامي، والاستثمار، من قبل المسؤولين المعنيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان.

ووصل الرئيس الإيراني ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي إلى مطار "حيدر علييف" الدولي في باكو، حيث كان في استقباله "يعقوب أيوبوف"، النائب الأول لرئيس الوزراء، و"سمير شريفوف"، نائب وزير الخارجية الأذربيجاني.

وحضر الرئيس بزشكيان خلال زيارته إلى باكو، في الاجتماع المشترك للناشطين الاقتصاديين في البلدين بحضور الرئيس الأذربيجاني، واللقاء مع الإيرانيين المقيمين في هذا البلد.

ويذكر أن وزير الخارجية "عباس عراقجي"، ووزير الطاقة "عباس علي آبادي"، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "ستار هاشمي"، ووزير التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة "سيد رضا صالحي أميري" ووزيرة الطرق والتنمية الحضرية "فرزانة صادق" والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية "مهدي سنايي" يرافقون بزشكيان في هذه الزيارة.

وتعتبر الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جمهورية أذربيجان خطوة مهمة في دبلوماسية الحكومة الرابعة عشرة الإقليمية؛ وتأتي هذه الزيارة استمرارا لمسار ونهج إحياء العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.

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