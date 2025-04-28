٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٣٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85817030
T T
٠ Persons

سمات

نائب رئيس الجمهورية : الحكومة حريصة على تطوير الصادرات وخاصة الى الدول المستهدفة

٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٣٦ م
رمز الخبر: 85817030
نائب رئيس الجمهورية : الحكومة حريصة على تطوير الصادرات وخاصة الى الدول المستهدفة

طهران / 28 نيسان / أبريل / إرنا - اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف، بان تطوير الصادرات الايرانية ولا سيما مع الدول المستهدفة، يأتي ضمن الستراتيجيات المهمة للحكومة الـ 14 في ايران.

وافادت ارنا، ان عارف ادلى بهذا التصريح للصحفيين، خلال  تفقده اليوم الاثنين، معرض القدرات التصديرية الايرانية (اكبسو 2025م) المقام لنسخته السابعة على ارض المعارض الدولية في طهران.

واوضح، ان الحكومة عازمة على تنمية الصادرات مع الدول المستهدفة والجارة؛ وذلك في اطار ستراتيجياتها الاساسية، بما في ذلك تحقيق اهداف شعار العام الجديد (الاستثمار من اجل الانتاج).

واضاف : نحن بحاجة الى تعزيز الاستثمارات من اجل دعم الانتاج الوطني، وبالتالي زيادة صادرات البلاد اكثر من اي وقت مضى.

وعلى صعيد اخر، تطرق النائب الاول لرئيس الجمهورية الى حادث الانفجار في ميناء الشهيد رجائي (بمحافظة هرمزكان – جنوب ايران)، واكد قائلا : لقد توجه وزير الداخلية، الى موقع الحادث منذ الساعات الاولى بعد وقوعه.

واضاف : نحن نتابع هذا الحادث باشراف صارم من قبل رئيس الجمهورية ومتابعات وزير الداخلية، ستراتيجيتنا (في هذا الخصوص) قائمة على تزويد المواطنين الاعزاء بمعلومات صحيحة حول اسباب وقوع هذا الحادث؛ و المسؤولون جميعا يدابون على تجنب اصدار احكام مسبقة في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .