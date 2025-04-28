٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٧:١٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85817059
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الامين العام لمنظمة شنغهاي يعزي بضحايا الانفجار في ميناء الشهيد رجائي

٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٧:١٨ م
رمز الخبر: 85817059
الامين العام لمنظمة شنغهاي يعزي بضحايا الانفجار في ميناء الشهيد رجائي

طهران / 28 نيسان / أبريل / إرنا - ابرق الامين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون "نورلان يارماكبايوف"، بالتعزاء والمواساة الى وزير الخارجية الايراني "سيد عباس عراقجي"، على خلفية حادث الانفجار الذي وقع امس الاول السبت في ميناء الشهيد رجائي (بمحافظة هرمزكان – جنوبي البلاد).

وعبر يارماكبايوف عن اسفه لوقوع هذا الحادث المرير، وتضامنه مع اسر الضحايا والحكومة والشعب الايرانيين؛ مع تمنياته بالشفاء للمصابين فيه.

الصين تتعاطف مع ايران حكومة وشعبا في حادث ميناء الشهيد رجائي

عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "غيو جياخون"، عن تعاطفه مع الحكومة والشعب الايرانيين، بضحايا "الحادث المؤسف" في ميناء الشهيد رجائي.

واكد جياغون في بيان التعزية بالمناسبة : ان الصين تتقدم بخالص العزاء والمواساة في ضحايا حادث الانفجار بميناء الشهيد رجائي (جنوبي ايران)، من الحكومة الايرانية وعوائل الضحايا والمصابين.

وفي الختام، تمنى متحدث الخارجية الصينية، بالشفاء العاجل لجرحى هذا الحادث المرير.

الامين العام لمنظمة شنغهاي يعزي بضحايا الانفجار في ميناء الشهيد رجائي

انتهى ** ح ع

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