الامين العام لمنظمة شنغهاي يعزي بضحايا الانفجار في ميناء الشهيد رجائي

وعبر يارماكبايوف عن اسفه لوقوع هذا الحادث المرير، وتضامنه مع اسر الضحايا والحكومة والشعب الايرانيين؛ مع تمنياته بالشفاء للمصابين فيه.

الصين تتعاطف مع ايران حكومة وشعبا في حادث ميناء الشهيد رجائي

عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "غيو جياخون"، عن تعاطفه مع الحكومة والشعب الايرانيين، بضحايا "الحادث المؤسف" في ميناء الشهيد رجائي.

واكد جياغون في بيان التعزية بالمناسبة : ان الصين تتقدم بخالص العزاء والمواساة في ضحايا حادث الانفجار بميناء الشهيد رجائي (جنوبي ايران)، من الحكومة الايرانية وعوائل الضحايا والمصابين.

وفي الختام، تمنى متحدث الخارجية الصينية، بالشفاء العاجل لجرحى هذا الحادث المرير.

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