٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:١٣ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85817129
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مساعد رئیس الجمهوریة : إيران مستعدة لتعزيز التبادلات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي

٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:١٣ م
رمز الخبر: 85817129
مساعد رئیس الجمهوریة : إيران مستعدة لتعزيز التبادلات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي

طهران/28 نیسان/ابریل/ارنا-أكد مساعد رئیس الجمهوریة، رئيس منظمة التخطيط والميزانية في ايران "حميد بور محمدي"، على استعداد الجمهروية الاسلامية لتعزيز التبادلات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي.

وأضاف بورمحمدي في كلمته اليوم الاثنين امام "المنتدى الأول للتنمية المستدامة بمنظمة التعاون الاقتصادي" المنعقد في مدينة أركاداغ التركمانية : ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع بقدرات كبيرة في مجال الخدمات، ومنها الخدمات التقنية والهندسية، وهي مستعدة لتعزيز التبادلات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي.

ولفت بأن إنشاء صندوق للتنمية بموارد محددة مسبقاً وتحديد آلية الاستخدام المباشر لهذا الصندوق، من شأنه أن يدعم عملية التنمية لدى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو).

وصرح مساعد الرئيس الايراني : إن الجمهورية الإسلامية، باعتبارها الدولة الحاضنة لمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، تعتقد بأن لا سبيل الى سعادة الانسان سوى عبر تعزيز التفاعلات والاتصالات علی أساس التنمية.

انتهی**2054 / ح ع **

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