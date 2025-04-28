٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٥٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85817148
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ايران تتفق مع وكالة الطاقة الذرية الدولية حول استمرار المفاوضات

٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٥٧ م
رمز الخبر: 85817148
ايران تتفق مع وكالة الطاقة الذرية الدولية حول استمرار المفاوضات

طهران / 28 نيسان / أبريل / إرنا - التقى نائب رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية للشؤون الدولية والبرلمانية "بهروز كمالوندي"، اليوم الاثنين في طهران، مع مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لشؤون اتفاق الضمانات "ماسيمو ابارو"؛ وقد اتفق الجانبان على استمرار المفاوضات حول اسلوب متابعة القضايا وتنفيذ الاتفاقات.

وافادت ارنا، بان "ابارو" وصل على راس وفد الى طهران امس الاحد، لمتابعة الاتفاقات الحاصلة بين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" في زيارته الاخيرة للجمهورية الاسلامية، ومباحثاته مع وزير الخارجية ورئيس منظمة الطاقة النووية الايرانيين.

واستعرض كمالوندي خلال اللقاء مع مساعد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، القضايا التي تهم الجانبين وخاصة الفنية والمتعلقة باتفاق الضمانات، والقضايا العالقة؛ حيث جرى الاتفاق بينهما بشان اسلوب المتابعات وايضا مواصلة التفاوض وتنفيذ الاتفاقات.

علما بان وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيغادر، ليلا، طهران باتجاه فيينا.

انتهى ** ح ع

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