الرئيس الايراني: عازمون على تنفيذ الاتفاقيات مع جمهورية اذربيجان

وأكد الرئيس بزشكيان خلال لقائه الإيرانيين المقيمين في جمهورية أذربيجان، خلال زيارته الى باكو يوم الاثنين، أننا جميعا لدينا نفس الجذور الثقافية في هذه المنطقة، ومن الطبيعي أن يكون الجيران الجغرافيون والثقافيون لبلدنا أولويتنا".

وصرح أننا نسعى جاهدين لتذليل العقبات التي تواجه بلادنا، مضيفًا: "أنا على ثقة بأن أخي إلهام علييف سيُهيئ أيضًا منصةً مناسبةً لتطوير وتعزيز التعاون. لدينا فرصة ذهبية للتغيير والتحول في المنطقة. يمكننا بناء حضارة جديدة في المنطقة والشرق الأوسط. بدلاً من الصراع مع بعضنا البعض، نحن بحاجة إلى إحياء الثقة والصدق والحقيقة، وهذا ما هو موجود في ثقافتنا ومعتقداتنا".

وتابع : "بإمكاننا مساعدة بعضنا البعض ورفع مكانة بعضنا البعض وحل مشاكل بعضنا البعض، ويمكن أن يساعد تواصلنا الفعال الجميع على النمو وخلق عالم مليء بالخير والتطور".

وقال: "لدينا سوق واسعة للتجارة والعلم والصناعة والسياحة في بلادنا، ويجب علينا أن نساعد هذه السوق على النمو".

وأضاف: "توصلنا إلى اتفاقيات جيدة خلال هذه الرحلة، ونحن عازمون على تنفيذها، وآمل أن نتمكن من تطبيقها عمليًا".

وخاطب الإيرانيين المقيمين في جمهورية أذربيجان، قائلا: "واجبنا هو خدمتكم وحل المشكلات التي تعترض طريقكم. لقد جئنا إلى هنا لحل مشاكلكم. نحن نحاول تسهيل اللوائح التي تسبب لكم مشاكل داخل الدولة وحل المشاكل هنا بالتنسيق حتى تتمكنوا من القيام بعملكم من خلال التفاعل والتنسيق".

وقال بزشكيان: "كان من المفترض أن أكون هنا غدًا أيضًا، ولكن بسبب الحادث الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في هرمزكان، لم يكن من المفترض أن آتي أصلًا. مع ذلك، كان السفر إلى هنا ذا أهمية كبيرة بالنسبة لنا، وإن شاء الله، سأعود في فرصة أخرى، وسنسعى إلى تعزيز هذه الروابط بمزيد من الألفة والعمق".

انتهى ** 2342