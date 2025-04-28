عدد ضحايا حادث الحريق في ميناء الشهيد رجائي بلغ 70 شخصًا

وقال آشوري تازياني، في تصريح له مساء الاثنين: ان "السيطرة على الحرائق هي إحدى الأولويات الرئيسية في إدارة هذه الأزمة، وإعطاء الأولوية لإنقاذ الضحايا".

وأوضح أنه "بعد انحسار الحريق الكبير واحتوائه ، استمرت أعمال الإغاثة والإنقاذ. وبالتزامن مع جهود رجال الإطفاء، تم اتخاذ إجراءات جدية لإدارة الأزمة ونقل الحاويات".

وتابع الممثل الأعلى للحكومة في محافظة هرمزكان: تبلغ مساحة ميناء الشهيد رجائي 2400 هكتار، منها 15 هكتارًا مرتبطة بمنطقة الحادث، وعلى الرغم من أن هذه نقطة صغيرة نسبيا في منطقة الميناء، إلا أن شدة الانفجار والحريق خلقت الظروف لهذه الأزمة متعددة الأوجه.

وقال: "إن جهود الإنقاذ والإغاثة لا تزال مستمرة، ويجب نقل الحاويات، وربما يتعين علينا قضاء عدة أيام في التنظيف، وبالطبع قد يستغرق الأمر عدة أسابيع حتى يستقر الوضع".

يتمتع ميناء الشهيد رجائي، الذي تبلغ مساحته نحو 2400 هكتار، بطاقة سنوية تبلغ 70 مليون طن من البضائع.

ويتكون هذا الميناء التجاري من 23 رصيفاً بعمق 15 متراً، منها رصيف واحد فقط تعرض لأضرار جسيمة بسبب الانفجار.

أدى الانفجار الكبير الذي وقع يوم السبت في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس لغاية الان إلى مقتل 70 شخصاً وفقدان 6 آخرين وإصابة أكثر من ألف آخرين.

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