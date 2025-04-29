سقوط مقاتلة من طراز "F-18" من على متن "ترومان" في البحر الأحمر

وأشارت البحرية الاميركية، إلى أنّ سقوط الطائرة، أدّى إلى إصابة بحّار.

وكانت قد أعلنت القوات المسلحة اليمنية، يوم الاثنين، تنفيذها في الساعات الماضية عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" والقطع الحربية التابعة لها، بعدد من الصواريخ المجنحة والباليستية والطائرات المسيرة.

ويُذكر أنّها المرّة الثانية التي تسقط فيها صنعاء طائرة حربية أميركية من نوع "إف 18"، إذ تم إسقاط الأولى في 22 كانون الأول/ديسمبر 2024، واعترفت بها الولايات المتحدة لاحقاً.

ما هي طائرة "أف 18" أو "F/A-18"؟

هي مقاتلة أميركية متعددة المهمات تستخدمها القوات الجوية والبحرية، قادرة على تنفيذ هجمات جو-جو وجو-أرض. تتميز بسرعتها العالية وبقدرتها على العمل في مختلف الظروف الجوية، وسهولة صيانتها، وقدرتها على الإقلاع والهبوط من على متن حاملات الطائرات، وتستحوذ على أنظمة إلكترونية متقدمة للقتال والتوجيه.

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