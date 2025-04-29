٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:١١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85817292
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وزير الامن الايراني: نثق بفريقنا المشارك في المفاوضات غير المباشرة مع اميركا

٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:١١ ص
رمز الخبر: 85817292
وزير الامن الايراني: نثق بفريقنا المشارك في المفاوضات غير المباشرة مع اميركا

طهران / 29 نيسان / ابريل/ارنا- أكد وزير الامن الايراني حجة الاسلام اسماعيل خطيب أن الفريق الايراني المشارك في المفاوضات غير المباشرة مع اميركا يتحرك في إطار المصالح الوطنية، وقال: "نحن نؤمن ونثق بفريق التفاوض".

وخلال حضوره اجتماع مجلس الأمن لمحافظة طهران، يوم الاثنين، اشار حجة الاسلام خطيب إلى المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وقال: "الدبلوماسية قدرة مهمة للبلاد، والتفاوض من الأدوات الدبلوماسية المتاحة للجمهورية الإسلامية اليوم. وبطبيعة الحال، إذا تحققت مصالحنا الوطنية، فسيكون الاتفاق في متناول اليد، وما يحدث في المجال الإعلامي يختلف عن ما يحدث في مجال المفاوضات".

وقال وزير الامن: "لدينا بالتأكيد ثقة في فريق التفاوض ، ونعلم أنهم سيتصرفون في إطار المصالح الوطنية والاهداف التي يحددها المجلس الأعلى للأمن القومي ورئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في البلاد".

انتهى ** 2342

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