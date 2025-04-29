وزير الامن الايراني: نثق بفريقنا المشارك في المفاوضات غير المباشرة مع اميركا

وخلال حضوره اجتماع مجلس الأمن لمحافظة طهران، يوم الاثنين، اشار حجة الاسلام خطيب إلى المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وقال: "الدبلوماسية قدرة مهمة للبلاد، والتفاوض من الأدوات الدبلوماسية المتاحة للجمهورية الإسلامية اليوم. وبطبيعة الحال، إذا تحققت مصالحنا الوطنية، فسيكون الاتفاق في متناول اليد، وما يحدث في المجال الإعلامي يختلف عن ما يحدث في مجال المفاوضات".

وقال وزير الامن: "لدينا بالتأكيد ثقة في فريق التفاوض ، ونعلم أنهم سيتصرفون في إطار المصالح الوطنية والاهداف التي يحددها المجلس الأعلى للأمن القومي ورئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في البلاد".

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