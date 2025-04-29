القوات المسلحة اليمنية تستهدف حاملة الطائرات "ترومان" وهدفا حيويا للاحتلال الإسرائيلي

وافادت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" ان القوات المسلحة اليمنية اوضحت في بيان صادر عنها الاثنين، أنه وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي ومجازره بحق المدنيين، وإقدامه خلال الساعات الماضية على ارتكاب مجزرتين الأولى في صنعاء، والثانية بصعدة باستهدافه مركز إيواء المهاجرين، قامت القوات المسلحة باستهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع الحربية التابعة لها والاشتباك معها في عملية مشتركة نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية بعدد من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة طوال الساعات الماضية.

وأكد البيان أن القوات المسلحة أجبرت حاملة الطائرات على التراجع والابتعاد عن موقع تمركزها السابق لتتجه إلى أقصى شمال البحر الأحمر.

وجددت القوات المسلحة التأكيد على الاستمرار في استهداف ومطاردة حاملة الطائرات وكافة القطع الحربية المعادية في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان على اليمن.

وأوضحت أنه وفي إطار إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم ومجاهديه الأعزاء، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة نوع "يافا".

كما أكدت الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، ومواجهة العدوان الأمريكي والتصدي له، وكذا الاستمرار في دعم وإسناد إخواننا الصامدين في قطاع غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم.

وقد اعلنت البحرية الأميركية، مساء الاثنين، عن سقوط مقاتلة من طراز "إف 18" من على متن حاملة الطائرات "ترومان" أثناء إبحارها الاثنين في البحر الأحمر.

وأشارت البحرية الاميركية، إلى أنّ سقوط الطائرة، أدّى إلى إصابة بحّار.

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