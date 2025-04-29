أنصار الله: محاولات الأمريكي لتضليل الرأي العام وحجب الحقيقة ستبوء بالفشل

وأوضح شرف الدين في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العدو الأمريكي يلجأ مضطراً إلى أسلوب التمهيد لتهيئة الرأي العام الأمريكي عن حجم خسائره الكبيرة أمام القوات المسلحة اليمنية.

وقال: "ها هي البحرية الأمريكية تعترف اليوم بسقوط طائرة "إف 18" من على متن حاملة الطائرات "ترومان" في البحر الأحمر وإصابة بحّار، وبالمثل تتوسع فضيحة العدو الأمريكي المتمثلة باستهدافه للمدنيين في اليمن، فيلجأ إلى حرف اهتمام الإعلام الدولي عن جرائم الحرب الوحشية التي يرتكبها بالكشف المحدود عن بعض الهزائم التي نلحقها به".



وأضاف: "وإزاء ذلك، نحن على ثقة بأن ما خفي من هزائم لحقت بالعدو الأمريكي هي أعظم بكثير وأن استمراره في عدوانه على شعبنا إسنادا للعدو الصهيوني ومشاركة له في مواصلة العدوان الغاشم على غزة لن يعني سوى أن يحصد المزيد من الإذلال على يد القوات المسلحة اليمنية".

وتابع: "أن انتصارات اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس تتوالى إسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم".



وأفاد بأن العدو الأمريكي لن يجني من التضليل سوى المزيد من انكشاف وجهه الإجرامي القبيح لمن لا يزال مخدوعا في هذا العالم بالدعاية الأمريكية، مضيفا: "بلدنا قيادة وحكومة وشعبا وبالاعتماد على الله سبحانه وتعالى، ثابت على موقفه في إسناد غزة حتى وقف العدوان عليها وإنهاء الحصار".

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